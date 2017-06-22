Satrançta averaj farkıyla Avrupa 2. oldu

oldu.

19 ülkeden 100’ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası’nda son tur karşılaşması sonrasında şampiyonayı 6.5 puanla bitiren Ayvalıklı satranç sporcusu Orkun Efe Alumert, şampiyonla aynı puana sahip olmasına rağmen az bir averajla Sırbistanlı sporcu Pavle Ciric’in ardından Avrupa 2.si olmayı başardı.

Şampiyonada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden Alumert’in bu başarısı başta Ayvalık’ta ikamet eden ailesi olmak üzere ilçede büyük bir gururla karşılandı.