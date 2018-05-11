Satrançta Türkiye üçüncüsü Burhaniye’den

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Daha önce illerinde, sonra gruplarda derece yapmış, 48 il ve KKTC’den toplam 116 takım ve 593 öğrencinin yarıştığı şampiyonada Celal Toraman Anadolu Lisesi Okul Takımı 2. olan Özel İzmir Amerikan Koleji ile aynı puanı alırken, averajla üçüncü olarak büyük başarıya imza attı. Kaymakam Hüseyin Öner, başarılarını kendisiyle paylaşan öğrenciler ve kendilerini bu yarışa hazırlayan öğretmenlere altın hediye ederek ödüllendirdi. Öğrencileri makamında ağırlayan Kaymakam Öner, ”Öğrencilerimizin bu büyük başarısıyla Burhaniye spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. İlimiz genelinde ve ilçemizde uygulanan “BENGİ Eğitim Projesi” ve “Sporda Yetenek 10’la Gelecek Projesi”nin de katkılarıyla madalyalarla, kupalarla dolu bir sene geçiriyoruz. Akıl ve zeka oyunlarına ilgi duyan, sporu seven ve sporla yaşayan bir nesil hedefliyoruz ve çalışmaların verdiği meyveleri görmek bizi mutlu ediyor. Sadece Burhaniye’yi değil Balıkesir’i de temsil eden öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla hepimizi gururlandırdılar. 4 öğrencimizi ve onların üzerlerinde emekleri olan öğretmenimizi ve okul müdürümüzü tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi.