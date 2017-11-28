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28 Kasım 2017 15:29

’Sazdan Söze, Telden Dile’ konseri ilgi gördü

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde öğretmenlere özel düzenlenen etkinlikte ‘Sazdan Söze, Telden Dile’ konseri büyük beğeni topladı.

’Sazdan Söze, Telden Dile’ konseri ilgi gördü

28 Kasım 2017 15:29


Dursunbey Belediyesinin öğretmenler için organize ettiği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının da destek verdiği ‘Sazdan Söze, Telden Dile’ konseri yoğun bir katılımla gerçekleşti. M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Dursunbey İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan yaklaşık 400 öğretmen katıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının konseri ile başlayan programda öğretmenlere çeşitli ikramlar yapılırken, masalarda oturan tüm misafirlere konserde okunacak şarkıların repertuvar kartı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun öğretmenler gününü kutlayan mesajının da bulunduğu karttan şarkıları takip eden öğretmenler, kendilerine özel olarak hazırlanan geceden mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen gecede ayrıca Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın öğretmenlere özel hediyesi olan kalemler de dağıtıldı.


20 şarkılık repertuvarın ardından konser son bulurken, gecenin sonunda sahneye gelen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Gecenin sonunda Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel Konservatuvar şefi Zafer Dutçu’ya çiçek takdim etti.




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