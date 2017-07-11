Sazlık yangını korkuttu

Yazlık konutlara yakın bir alanda çıkan yangın zamanında ihbar ve itfaiyenin hızlı çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kuş göç yolları üzerinde bulunan Dalyan Sazlığında akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yazlık konutlara yakın bir alanda çıkan yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede ihbar edildi. İhbar üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık 2 ekip bölgeye sevk edilerek yangına müdahale edildi. Şiddetli rüzgara rağmen başarılı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm sazlık alan tamamen kül oldu.