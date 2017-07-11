Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 20:00

Sazlık yangını korkuttu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kuzey Ege’de kuş göç yolları üzerinde bulunan Dalyan Sazlığında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Sazlık yangını korkuttu

11 Temmuz 2017 20:00

Yazlık konutlara yakın bir alanda çıkan yangın zamanında ihbar ve itfaiyenin hızlı çalışması ile kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Kuş göç yolları üzerinde bulunan Dalyan Sazlığında akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yazlık konutlara yakın bir alanda çıkan yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede ihbar edildi. İhbar üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık 2 ekip bölgeye sevk edilerek yangına müdahale edildi. Şiddetli rüzgara rağmen başarılı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm sazlık alan tamamen kül oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!