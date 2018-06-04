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04 Haziran 2018 14:00

Seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seçim çalışmalarına büyük bir hızla devam eden AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, gece gündüz demeden Edremit merkez ve kırsal mahallelerinde gidilmedik yer, dokunulmadık omuz bırakmıyor.

Seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor

04 Haziran 2018 14:00

Edremit, Akçay ve Altınoluk’ta açtıkları stantlarla vatandaşlara seçim broşürleri dağıtarak, bilgilendirmeye devam eden AK Parti Teşkilatı, “Bizler gücümüzü halkımızdan alıyoruz” dediler.


Her gün bir milletvekili adayı ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı için destek isteyerek, seçim broşürlerinden dağıtılıyor. Gündüz esnaf ve sanayi bölgesi ziyaretinde bulunan AK Parti Teşkilatı, geceleri ise kahvehanede vatandaşlarla bir araya geliyor.



Kalabalık bir grup ile Altınoluk’tan sonra Akçay’daki esnaflarla buluşan AK Parti’ye ilginin büyük olması gözlerden kaçmadı. AK Parti Milletvekili adaylarının da geldiği ziyaretlerde, hem milletvekili adayları tanıtılıyor, hem de vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediliyor. AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkcü yaptığı açıklamada “Bizler halkımıza hizmet için varız, onların sorunları bizim sorunumuz demek. Gece gündüz demeden halkımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki, halkımız da yapılan yatırım ve hizmetlerin devamı için sandıkta bizleri destekleyeceklerdir” dedi.




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