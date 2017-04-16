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16 Nisan 2017 15:44

Seçmenin oydan sonraki ilk tercihi sahiller oldu

Balıkesir’in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde referandum için oy verme işlemi devam ederken oyunu kullanan vatandaşların ilk tercihi sahiller oluyor.

Seçmenin oydan sonraki ilk tercihi sahiller oldu

16 Nisan 2017 15:44


Sabah saatlerinde başlayan ve halen devam eden refrandum oylamasında oyunu kullanan vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek sahillere akın ettiler. Kuzey Ege’de sahillerde yoğunluk dikkatleri çekiyor. Güneşli ve sıcak havayı oy kullanma görevi sonrasında fırsat bilen vatandaşlar çay bahçelerini ve sahilleri adeta doldurdu. Edremit’in Akçay Mahallesinde büyük rağbet gördü. Kimi vatandaşlar yürüyüş yapmayı tercih ederken kimi vatandaşlar çay bahçelerinde güneşli havanın keyfini çıkartılar. Bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte Sarıkız Meydanında uçurtma uçurmayı tercih ettiler.




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