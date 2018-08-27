Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 3 bin 500 yoksul ailenin çocuklarına bayramlık kılık kıyafet ulaştıran Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, bununla yetinmedi ve bayram süresince hayırseverler tarafından dernek binasına getirilip, teslim edilen yaklaşık 1 buçuk ton kurban etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Dernek yönetimi ve üyelerinde destek verdiği dağıtımlarla ilgili açıklamalarda bulunan dernek başkanı Fatma Cavlı, hayırseverlerin ve duyarlı vatandaşların kendilerine duydukları güvene layık olabilmek için gece gündüz gönüllü olarak çalıştıklarını ifade etti.

Bayram öncesinde, binlerce ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına ulaştıklarını hatırlatan Başkan Cavlı, “Allah hayırsever insanlarımızdan razı olsun. Onlar sayesinde bu bayramda da çocuklarımızı sevindirebilme imkanı bulduk. Bu bayram Adana, İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerdeki yardımseverlerimizden ciddi destekler gördük. Ayvalıklı hayırseverlerimizin de katkılarıyla yaklaşık 3 bin 500 çocuğumuzun sevindirilmesine aracı olduk. Kurban Bayramı olması nedeniyle hayırsever dostlarımızın destekleriyle dana ve kuzu eti olmak üzere yaklaşık 1 buçuk ton eti yoksul ailelerimize ulaştırdık. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Onların sayesinde yine bu yıl yüzlerce fakir fukaranın sofrasına et girdi. Bu yardımların ulaştırılmasında destek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.