Şehidin cenazesine binlerce kişi katıldı

Hain teröristlerce yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Bugün öğle namazı sonrası Zağnos Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde anne Kadriye Baytekin, "37 günü kaldı. Ben 37 günü parmaklarımla sayıyordum. İnternetten şafak indiriyordum. Vakit geçmiyordu. Oğlum, ’az kaldı’ dedi. Ben de ’az kaldı yavrum’ dedim. ’Şaka maka anne bitiyor’ dedi. Bak şafağını bitirmeden yolladılar. Niye önce yollamadılar. Hakkari’de benim oğlum. Biraz erken yollasaydınız ya" dedi.

Şehidin annesi Kadriye ve ailesi tabuta sarılarak ağladı. Şehidin cenazesi namazın ardından Balıkesir Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, siyasi parti il başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, partilerin milletvekili adayları ve şehidin yakınları ile binlerce vatandaşlar katıldı.