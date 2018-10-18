Şehidin hayali gerçek oldu

Batman'da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan, motosiklet tutkunu Uzman Çavuş Okan Dinçer'in ailesini ziyaret eden 10 Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü üyeleri, şehit annesinin arzusunu yerini getirdi.

Şehit Okan Dinçer'in annesi Arife Dinçer, kendisini ziyarete gelen 10 Riders Motosiklet Kulübü üyelerinden oğlunun mezarında motosikletle fotoğraf çektirmek istedi. Oğlunun motosiklet tutkunu olduğunu belirten Arife Dinçer, şehit olmadan önce son konuşmalarında, “Bir geleyim anam, kendime büyük motor alacağım” dediğini söyledi. Bunun üzerine motorcular anne Arife Dinçer ile beraber şehidin kabrini ziyaret etti. Acılı anne, şehit oğluna, "Oğlum bak istediğin motor geldi" diye seslenirken, herkes duygulandı.

10 Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candar, “Şehidimizin hayalini buraya gelmeden önce bilmiyorduk. Aileye bir ihtiyaçları var mı sormaya gelmiştik. Annemizin arzusunu hemen yerine getirdik. Şehit annemizin, oğlunun kabrine dokunarak, 'Oğlum bak istediğin motor geldi' diyerek seslenmesi bizi çok duygulandırdı. Böyle güzel bir şeye vesile olmaktan memnunuz. Bu vatan şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde ayakta duruyor. Allah onlardan razı olsun. Allah ailelerine sabırlar versin. Vatan sağ olsun. Bizler de kahramanlarımızın ailelerinin her zaman yanlarında olacağız” dedi.