Şehit annesi oğlunun kıyafetlerini görünce gözyaşlarına boğuldu

Şehit Emanetleri Sergisi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Şırnak Uludere'de helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan Muhabere Yüzbaşı İlker Acar'ın annesi Nurdane Acar şehit oğlunun kıyafetini görünce sarılarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit Emanetleri" sergisi Balıkesir'de açıldı. Şırnak Uludere'de helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan Muhabere Yüzbaşı İlker Acar'ın annesi Nurdane Acar ve kız kardeşi Nilüfer Aşık sergiyi gezerken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Nurdane aşık şehit oğlunun kıyafetine sarılarak göz yaşlarına hakim olamadı. Sergiyi düzenleyen öğretmen Menderes Kılıçaslan yaptığı açıklamada “Biz milli bilinç oluşturmak istiyoruz özellikle genç nesiller üzerinde. Bizler için kendini feda etmiş olan kahraman şehitlerimizin emanetlerini genç nesillere göstererek onlarda milli bilinç kavramının oluşması için gayret gösteriyoruz. Bu ‘11. Şehit Emanetleri Fethi Sekin' sergisi. Aileler bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Başlangıçta biz okulumuzda şehitler köşesi oluşturmak için yola çıkmıştık. Fakat gördük ki ailelerin bu konuya çok fazla ilgileri var. Zaman içerisinde 170'e ulaştı kıyafetlerin sayısı ve ailelerden gelen talep doğrultusunda sergiler açmaya karar verdik. Buradan sonrada Ankara'da ve Şanlı Urfa'da bir sergimiz olacak. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz ve şehitlerimizi unutturmamaya elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz”dedi.

Eşim şehit olmak isterdi

Elazığ'da ki operasyonda şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cihan Karadavut'un eşi Tülay Karadavut konuşmasında eşiyle aralarında geçen bir anıyı aktardı. Eşinin şehit olmayı çok istediğini ve gönlünde hep şehit olmak yattığına dikkat çekerek “Benim eşime şehit ol ama 60-70 yaşında şehit ol diyordum. Geç bir şehitlik ve bizden ayrılmasın istiyordum. Rüyalarımda da eşimi hep şehit olarak görmüştüm. Eşime şehit olarak gördüğümü anlattığımda ‘Ne güzel bir mertebe Allah inşallah beni o mertebeye eriştirir” dediğinde senin arkandan çektiğim acıyı anlatsam şehit olmak istemezsin demiştim. Ama o kadar inanıyordum ki gördüğüm rüyaların gerçekleşeceğine, o gün geldi ve eşim şehitlik mertebesini tattı. Bana geride 3 emanet 3 evlat bıraktı. Baba diyerek koşacak dağları yoktu ama onlara öyle büyük bir miras bırakmıştı ki onurlu ve şerefli şehit çocuğu olmuşlardı”şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fahri Konuk ise “Şehitlerimize tekrar tekrar Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu çok önemli bir çalışma bu çalışmada emeği geçen herkese başta Menderes bey ve eşi olmak üzere teşekkür ediyorum”dedi.

Karadavut'un konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fahri Konuk, Menderes Kılıçaslan ve şehit yakınları birlikte kesti. Sergi 22 Eylül tarihine kadar AVLU Sergi salonunda açık kalacak.