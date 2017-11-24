Şehit annesinden cezaevi tepkisi

1989 yılında Mardin Nusaybin’de görevi başında şehit düşen er İsmail Çıkıkçı’nın ailesine ödenen şehitlik tazminatı hastane inşaatının ilk bağışı olarak dernek yönetimine teslim edilmişti. Şehidin kan parasıyla temeli atılan binanın cezaevine dönüştürülecek olması ailesini derinden yaraladı. 80 yaşındaki anne Şerife Çıkıkçı ve kardeş Hasan Çıkıkçı, binanın cezaevi olarak kullanılmak istenmesine, “Hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Anne Çıkıkçı, “Biz oğlumuzun kan parasıyla hastane yapılacak, hastalar şifa bulacak veya okula dönüşecek, çocuklar okuyacak diye beklerken, şimdi burasının cezaevi olacağı söyleniyor. Biz bağışı cezaevine yapmadık. Oğlumuzun üç ayda bir bankaya yatan şehit maaşı ile de öğrenci okutuyoruz. Bu kararla acımızı tazelediler” diye konuştu.

Cezaevi projesine eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu da karşı çıkarak, “İlkokula 20 metre mesafeye cezaevi kurulması mantık dışı. Yönetmelikte okulların karşısına içkili mekan ve gazino gibi işletmelerin yapılamayacağı belirtilmiş, ancak cezaevi ibaresine yer verilmemiş. İlköğretim okulunun karşısına cezaevi yapılmasına asla müsaade edilmemeli. Bu durum çocukların pedagojik yapısını olumsuz etkiler” dedi.