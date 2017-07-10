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10 Temmuz 2017 15:58

Şehit eşinin acısına dayanamadı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde şehit olan Ekrem Dereli’nin eşi Rebia Dereli, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit eşinin acısına dayanamadı

10 Temmuz 2017 15:58


Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3 ay önce skorsky tipi helikopterin düşmesi neticesinde şehit olan polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli’nin eşi Rebia Dereli, eşini kaybetmenin acısı ve sağlık problemleri sebebiyle hayatını kaybetti. Rebia Dereli’nin cenazesi Bigadiç Değirmenli Mahallesi’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakip mahalle kabristanına defnedildi. Peşpeşe anne ve babalarını kaybeden Dereli çiftinin çocukları 19 yaşındaki Betül Dereli ve 17 yaşındaki Enes Dereli’yi yakınları teselli etti.


Cenazeye Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Bigadiç Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Bigadiç Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanı Kd. Bçvş.Mustafa Öcel ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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