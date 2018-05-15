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15 Mayıs 2018 16:21

Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Balıkesir’de İsrail’in Filistin’e yönelik yaptığı katliamı protesto edilerek hayatını kaybedenler için öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Mayıs 2018 16:21

AK Parti İl Başkanı Hasan Demirarslan tarafından yapılan basın açıklamasına STK’lar ve vatandaşlar tarafından destek verildi.


İsrail’in acımasız saldırıları sonucunda şehit düşen 60 Filistinli için Balıkesir’de öğle namazı gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından gurup ellerinden panka ‘İşgale karşı ses ver’ pankartlarıyla Ali Hikmet Paşa Meydanına sloganlar atarak yürüdüler. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek “Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik"dedi.



Filistinliler asla yalnız değildir


İsrail’in yaptığı katliamı şiddetle kınadıklarını ifade eden Başkan Hasan Demirarslan “İsrail’in, şu ana kadar 60 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldu-bittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yilmaz savunucusu olmaya devam edecektir”şeklinde konuştu


İsrail’i protesto etmek için toplanan guruba AK Parti İl Başkanı Hasan Demirarslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İlçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş destek verdi.




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