Şehit Kaymakam Safitürk’ün ablaları Vali Yazıcı’yı ziyaret etti

2016 yılında Mardin’in Derik ilçesinde makamına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün ablaları Ayşe Türkhan ve Zeynep Bakırkaya, devlet büyüklerinin ve milletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve onlara her zaman duacı olduklarını söyledi. Meslektaşları şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ü ve tüm şehitleri rahmetle, minnetle yad ettiklerini belirten Vali Ersin Yazıcı da, Safitürk’ün ailesiyle bir süre sohbet etti.

“Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli”

Vali Yazıcı, şehitlerimizin bize bıraktığı birlik ve kardeşlik mirasına sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, yakınları her zaman bu milletin baş tacı olacaktır. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Millet ve devlet olarak sizlere her zaman şükran hislerimizi ifade etmeyi bir borç biliyoruz. Şehitlerimizin emaneti bu vatandan asla vazgeçmeyeceğiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Şehit ailelerine ve gazilerimize şunu hatırlatmak istiyorum, sizlerin hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz hangi sorununuz olursa olsun bütün kapılarımız sizler için açıktır. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.