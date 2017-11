Şehit Mezarları yenileniyor

Balıkesir Valisi Ersin Vali Ersin Yazıcı’nın talimatı ile mezarlarda yenileme ve tadilat işlemleri başladı.

Balıkesir’in merkez ve ilçelerinde bulunan Şehit mezarları, Vali Ersin Yazıcı’nın talimatı ile yenilenme ve bakım çalışmasına alındı. Yapılan çalışma kapsamında 71 Şehit mezarının 45 tanesi yeniden yapılırken, 6’sının ise onarım çalışmaları yapıldı. Mezarlardan 15 tanesi ise ilk defa yapılırken, 5’inin ise baş taşları değiştiriliyor. Yapılan çalışmada, mezarların başlarına da Türk bayrağı asılı direkler takıldı.

Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitleri minnet ve şükranla hatırlayacaklarını belirten Vali Yazıcı, "Şehitlerimize karşı düşen görevlerimiz var bu görevleri en iyi şekilde yerine getirmekle mükellefiz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü adına şehitlerimizin ve gazilerimizin vermiş oldukları mücadele her zaman akıllarımızda yer alacak. Onlar bizim bu topraklarda özgürce yaşayabilmemiz için al bayrağın şerefle dalgalanması için canlarını verdiler. Biz de onların aziz hatıralarına saygıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biliyoruz ki, onlar için ne yapsak az. Onları hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Aziz Şehitlerimizi her zaman saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Bu konuda var olan hassasiyetimiz her yıl devam edecek. Bu vesileyle bu milletin huzur ve güven içerisinde, bu devletin ilelebet ve bu toprakların da sonsuza kadar vatan olarak kalması için canlarını vererek şehit olma payesine ulaşan şehitlerimizin ruhları şad olsun diyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.