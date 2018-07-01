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01 Temmuz 2018 17:00

Şehit oğluna unutulmaz sünnet düğünü

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Turgut Solak’ın oğlu Alper’in sünnet düğünü gerçekleştirildi.

Şehit oğluna unutulmaz sünnet düğünü

01 Temmuz 2018 17:00

Özel Harekat Polislerinin hazır bulunduğu sünnet düğününde, zırhlı Ejder aracı da konvoya eşlik etti.


15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen polis memuru Turgut Solak’ın oğlu Alper Solak için sünnet düğünü düzenlendi. Sünnet konvoyuna toplumsal olaylarda kullanılan ve ’Ejder’ olarak adlandırılan zırhlı polis aracı eşlik ederken, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın makam aracı ise sünnet aracı oldu.


Mehter takımının da gösteriler sunduğu ve mevlit okutulan sünnet şöleninde başkan aracı ve ‘Ejder’e sırasıyla binerek köy turu atan Alper Solak ve ablası Beyza Solak mutlu anlar yaşadı. Şehit çocukları daha sonra makam araçlarıyla babalarının mezarını ziyaret ederek dualar okudu. Sevinçlerini arkadaşlarıyla da paylaşan şehit çocukları Başkan Avcı ve polislere teşekkür etti.


15 Temmuz Şehidi Turgut Solak’ın sünnet cemiyetlerinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediye olarak sünnet töreninde yer aldıklarını belirtti.


Altıeylül’ün kırsal Avabayındır Mahallesi’nde düzenlenen sünnet törenine Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, şehit Solak’ın mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.




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