Şehit Öğretmen Aybüke anısına öğrenciler okulun ilk gününde ağaç dikti

Edremit’in Akçay Mahallesinde özel bir okulun 2017-18 Eğitim ve Öğretim Yılı için hazırladığı program dahilinde Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’da yaşadığı şehirde unutulmadı. Minik öğrenciler öğretmenleri ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile birlikte Şehit Aybüke Öğretmen için çınar ağacı fidanı diktiler. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Katıldığım törende Edremitli Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına ağaç diktik. Gencecik canlarımızı şehit düşüren terörü lanetliyor, tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ne olursa olsun bu toprakları böldürmeyeceğiz!”dedi.