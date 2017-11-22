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22 Kasım 2017 11:26

Şehit öğretmenin adı köy okulunda yaşayacak

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencileri, Dursunbey’e bağlı Göbül Mahallesi’ndeki ilkokula şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın adını taşıyan etkinlik sınıfı kazandırdı.

Şehit öğretmenin adı köy okulunda yaşayacak

22 Kasım 2017 11:26


Balıkesir’de yapılan incelemeler sonucu Dursunbey’e bağlı Göbül kırsal mahallesinde bulunan ilkokula yardımda bulunma kararı alan öğrenciler bu durumu Üniversite Kültür ve Sanat Etkinlikleri Komisyonu ile paylaştılar. Öğrencilerin bu talebini değerlendiren komisyon, okula bir etkinlik sınıfı oluşturma kararı aldı. Toplanan yardımlarla birlikte Göbül İlkokulu’na gelen NEF öğrencileri Güzel Sanatlar bölümü öğrencilerinin de desteği ile sınıfta boyama çalışması başlattı. Dursunbey Belediye Başkan vekili İsmail Çoban’ın da katıldığı etkinlik çerçevesinde Dursunbey Belediyesi de okula bilgisayar, yazıcı ve sınıfa özel koltuklar kazandırdı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerin ortak çalışması ile oluşturulan sınıfa Batman’ın Kozluk ilçesinde okulunda karne dağıttıktan sonra evine giderken PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi verildi. Konu hakkında bilgi veren Kültür ve Sanat Etkinlikleri Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Saadet Maltepe, “Buradaki etkinliğimizi tam olarak ifade eden şey NEF’ten bir nefes sloganı. Bu sloganla çıktık yola. Hem Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin çabaları hem de okulumuzdan mezun olup burada müdür yardımcılığı yapan arkadaşlarımızın çabaları ile bu proje gelişti. Bir ölçüde buraya bir dokunuş yapmaktı öğrencilerimizin amacı. Öğrencilerimiz sınıfın adını da şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın adını verdiler” dedi.


Gün boyu süren çalışmaların ardından atıl durumda olan okulun sınıfı etkinlik sınıfı olarak tasarlanarak hizmete açıldı.




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