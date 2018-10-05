Şehit Okan Dinçer'in cenazesi Balıkesir'e getirildi

Batman'da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer'in na'şı Balıkesir'e getirildi.

Batman'da terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsalını yasa boğdu. Şehidin cenazesi Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na uçakla getirildi. Cenazeyi Balıkesir il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi defin işlemleri için Bademli köyüne götürüldü.