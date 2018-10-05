Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına lokma hayrı verildi

31 Mayıs 2017'de Şırnak Uludere'de yaşanan helikopter kazası sonucu şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Balıkesir'in Edremit ilçesinde isminin verildiği Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu'nda anıldı.

Şehidin ailesinin düzenlemiş olduğu lokma hayrına; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19 Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okul yöneticileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın babası Ahmet Aydın'a, “Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hayırda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.