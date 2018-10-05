Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer dualarla uğurlandı

Batman'da terör örgütünün el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısı sonrasında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Okan Dinçer, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'da terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Okan Dinçer'in şehadet haberi doğup büyüdüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Bademli kırsalını yasa boğdu. Doğup büyüdüğü topraklara ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu ile dönen şehit Okan Dinçer'in yakınları büyük acı yaşadı. Şehidin annesi Arife, babası Tezcan Dinçir, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, kardeşi Oktay ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze ilk olarak evinin önüne getirilirken, yapılan duanın ardından helallik alındı. Al bayrağa sarılı şehidin tabutu dualarla köy meydanına taşındı.

Şehidin cenazesi Bademli Mezarlığı karşısında bulunan meydanda kılındı. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde tekrar helallik istenirken, gözyaşları sel oldu. Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Plt. Tuğgeneral Kemal Turan, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir milletvekilleri ile binlerce vatandaş katılırken, cenazede üst seviyede emniyet görevlileri tam kadro yer aldı.