Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 22:11

Şehit ve Gazi Aileleri iftarda buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şehit ve gazi aileleri iftar sofrasında bir araya geldi.

Şehit ve Gazi Aileleri iftarda buluştu

16 Haziran 2017 22:11


Balıkesir Valiliği öncülüğünde Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın yanısıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Akbıyık, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.


Düzenlenen iftar yemeği ile ilgili bir açıklama yapan Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Akbıyık "Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek adına gerçekleştirdiğimiz bu iftar programımızda, vatan için canlarını feda etmiş olan şehitlerimizi yetiştiren baştacımız şehit ailelerimizi ve yine bu cennet vatanımız için hayatlarını göz kırpmadan ortaya koyan kahraman gazilerimizi en iyi şekilde ağırlamak bizler için bir minnet borcudur" dedi.


Akbıyık, özellikle içinde bulunduğumuz günlerin ulus olarak yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğe en büyük ihtiyaç duyulan günler olduğunu vurgulayarak, "Başımız dik, alnımız açık, ayyıldızlı bayrağın altında rahatça dolaşabiliyorsak inanın bunları bir insanın ömründe yapabileceği en büyük fedakarlık olan kendi canını bu vatan için hiçe sayan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!