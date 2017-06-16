Şehit ve Gazi Aileleri iftarda buluştu

Balıkesir Valiliği öncülüğünde Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın yanısıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Akbıyık, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.

Düzenlenen iftar yemeği ile ilgili bir açıklama yapan Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Akbıyık "Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek adına gerçekleştirdiğimiz bu iftar programımızda, vatan için canlarını feda etmiş olan şehitlerimizi yetiştiren baştacımız şehit ailelerimizi ve yine bu cennet vatanımız için hayatlarını göz kırpmadan ortaya koyan kahraman gazilerimizi en iyi şekilde ağırlamak bizler için bir minnet borcudur" dedi.

Akbıyık, özellikle içinde bulunduğumuz günlerin ulus olarak yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğe en büyük ihtiyaç duyulan günler olduğunu vurgulayarak, "Başımız dik, alnımız açık, ayyıldızlı bayrağın altında rahatça dolaşabiliyorsak inanın bunları bir insanın ömründe yapabileceği en büyük fedakarlık olan kendi canını bu vatan için hiçe sayan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" şeklinde konuştu.