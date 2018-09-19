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Şehitlikler ziyaret edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ilçe protokolü, şehit aileleri ile birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçe protokolü, şehit aileleri ile birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Kabil Saka, protokol üyeleri ve şehit aileleri şehit mezarlarını ziyaret ederek kabirleri başında dualar okudular.


Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdür Yrd. Mehmet Yasin Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, protokol üyeleri ve şehit ailelerimizle birlikte Edremit Mezarlığı'nda bu güzel vatanımız uğruna şehit düşen kahramanlarımızı ziyaret ediyoruz. Sizlere minnettarız.”dedi.

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