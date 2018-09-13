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Selde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde aşırı yağıştan dolayı yaşanan sel olayında araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerce kurtarıldı.

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde aşırı yağıştan dolayı yaşanan sel olayında araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerce kurtarıldı.


Bandırma'da akşam saatlerinde yaşanan aşırı yağışın etkilerini sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış gören Bandırma'da Düzler mevkiinde aniden yağan yağmur sularında mahsur kalan 15 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Bandırma İtfaiye ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

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