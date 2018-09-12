Sendika başkanlarından ziyaret

Burhaniye'de sendika başkanları Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret ederek yeni eğitim ve öğretyim yılının sıkınıtısız yaşanması için yapılan çalışmaları görüştü.

Eğitim İş Sendikası İlçe Başkanı Celal Ağaç, Eğitim Sen İlçe Başkanı Mahmut Akgök, Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı Ali Bayraktar ve Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Bilal İnan Kaymakam Hüseyin Öner'i makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Öner, Milli Eğitim ile ilgili konular ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının öğrencilerimizin yanı sıra sendikalarımız ve öğretmenlerimiz için de hayırlara vesile olmasını diledi.