Seracılık kursiyerleri BAÇEM’de

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), İŞKUR koordinasyonunda Altıeylül ve Karesi İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından düzenlenen iş garantili seracılık kursuna katılan kursiyerleri ağırladı. Yaklaşık 50 kursiyer BAÇEM uzmanları tarafından düzenlenen brifinge katıldı. BAÇEM’de yapılan çalışmalar ve üretim faaliyetleri hakkında bilgiler alan kursiyerler tesisi gezerek incelemelerde bulundular. Kursiyerlere BAÇEM’de üretilen bitkilerden elde edilen çaylar ikram edilirken, kurulan seralar da gezdirildi. Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriyya Erdurmuş tarafından organize edilen inceleme gezisine Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar Ali Kuytul, Altıeylül Tarım İlçe Müdürü Zafer Bozgül ve Karesi Tarım İlçe Müdürü Serkan Akça’da yeraldı.