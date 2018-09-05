Serin ve yağışlı hava geliyor

Uzan süredir mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üstünde devam eden sıcaklıklar Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve hava sıcaklıklarının bölgenin kuzeyinden başlayarak düşeceği bildirildi.

Balıkesir Valiliği, meteorolojiden gelen hava raporuna göre, “Bu günden başlayarak bölgemizin kuzeyinden başlayarak yağışlı bir sistemin etkisine gireceği; Çanakkale ile Balıkesir’in kuzeybatı kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 6 Eylül Perşembe günü ise Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir genelinde (batı kıyı ilçeleri hariç) ve Manisa’nın kuzeyi ile İzmir’in Bergama ve Kınık ilçeleri çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. 7 Eylül Cuma gününden itibaren hafta başına kadar sıcaklıklarda kademeli artışla birlikte bölgemizde yağış beklentisi yok” açıklaması yaptı.