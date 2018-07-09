Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 23:38

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahıs, serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

09 Temmuz 2018 23:38


Olay, Edremit ilçesi kırsal kesiminde bulunan Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa tutkunu Serkan Kara (34), 3 kilometre mesafede bulunan Kazdağları’ndaki piknik yerinde serinlemek için dereye girdi. İddiaya göre derede epilepsi nöbeti geçiren şahıs, boğularak can verdi. Piknik yapan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine


jandarma ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkartılan Kara’nın cesedi, savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Mahalle sakinleri tarafından sevilen Kara’nın bekar olduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç