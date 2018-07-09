Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Olay, Edremit ilçesi kırsal kesiminde bulunan Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa tutkunu Serkan Kara (34), 3 kilometre mesafede bulunan Kazdağları’ndaki piknik yerinde serinlemek için dereye girdi. İddiaya göre derede epilepsi nöbeti geçiren şahıs, boğularak can verdi. Piknik yapan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine

jandarma ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkartılan Kara’nın cesedi, savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mahalle sakinleri tarafından sevilen Kara’nın bekar olduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.