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Sevda Komedyası Burhaniyelilerle buluşuyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Karşıyaka SESKEM Korosu ve tiyatro grubunun sahneleyeceği ‘Sevda Komedyası” isimli orta oyunu, Burhaniyeli sanatseverlerle buluşacak.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında, Karşıyaka SESKEM Korosu ve tiyatro grubunun sahneleyeceği ‘Sevda Komedyası” isimli orta oyunu, Burhaniyeli sanatseverlerle buluşacak. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği ile Burhaniye Belediyesi'nin ortaklaşa organize ettiği etkinlik, 27 Eylül Perşembe akşamı saat 20.30'da Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde ücretsiz gerçekleşecek.


Ali Soner Günüç'ün yönetmeliğinde sahnelenecek iki perdelik orta oyunu, müzik ve danslarıyla seyircilerin hem kulağına hem de gözüne hitap edecek.

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