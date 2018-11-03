Sevilen doktorun meslekte 25'inci yılını kutladılar

Balıkesir'in Edremit Devlet Hastanesi'nin sevilen İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ebru Yazgan'a meslektaşları, meslekte 25. yılını doldurmasını pasta keserek kutladılar.

Başhekim Yardımcısı Serdar Üşenmez, Sağlık Hizmetleri Müdürü Cengiz Kırdemir, servis hemşirelerinin hazır bulunduğu törende, Ebru Yazgan'a 25'inci yıl pastası kesildi. Mesleğinde 25'inci yılını dolduran Ebru Yazgan ise duygusal anlar yaşadı.

Yazgan, sürprize için çok sevindiğini belirterek, geçmiş ile bugünün çalışma koşulları arasındaki gelişmelere dikkat çekti. Mesleğini çok sevdiği anlatan Yazgan, “Burada da çalışmaktan son derece mutluyum. Hatırlanmaktan ise onur duydum, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.