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Seyir halindeki araç yandı

Erdek’te seyir halinde bulunan özel araç alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erdek'te seyir halinde bulunan özel araç alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, Yalı Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Hasan Ocak'a ait 10 E 2735 plakalı özel araç, sürücüsü içindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erdek İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle büyük çapta hasarın meydana geldiği araç kullanılamaz hale geldi.


Araçta sürücü Hasan Ocak ve yanında bulunan eşi arabadan hızla uzaklaştı. Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi,


Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor

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