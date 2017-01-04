Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Bandırma-Biga Yolu Şirinçavuş yol ayrımında bir TIR’ın kabininde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Özçelebi yönetimindeki TIR yolda seyir halindeyken kabin bölümünde aniden alevler yükselmeye başladı. Şirinçavuş yol ayrımında 14 DU 117 plakalı TIR’ı durdurmayı başaran şoför Muzaffer Özçelebi, yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen diğer araçların sürücüleri yangını görerek yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Olayın itfaiyeye bildirilmesi ile harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede TIR’ın olduğu yere intikal ederek müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülen yangının ardından TIR’ın kabin bölümü kullanılamaz hale geldi.