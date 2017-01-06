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06 Ocak 2017 15:30

Şiddetli yağışlara etkili müdahale

Şiddetli yağışlara etkili müdahale

06 Ocak 2017 15:30

Burhaniye Belediyesi, Kuzey Ege’de etkisini artıran şiddetli yağmur altında çalışmalarına devam ediyor. Şiddetli yağışların ilçe vatandaşlarını mağdur etmemesi adına zor şartlar altında görev yapan Belediye ekipleri, şiddetli yağışların ilçede yaratacağı olumsuzlukları minimum seviyede tutmayı başardılar.
Perşembe akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış Burhaniye’de de etkili oldu. Dün bütün gün aralıksız yağan yağmurun ilçede yaratabileceği olumsuzlukların önüne geçebilmek adına Belediye ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ettiler. Yağmur suyu ile tıkanan kanal, menfez ve hatların temizliği yapılırken yağmur suyu bertarafı için yapılan çalışmalar gün boyu devam etti. Sorun teşkil etmesi öngörülen bölgelerde yeni tahliye kanalları açan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekipler ilçede hayatın olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için yoğun çaba sarf ettiler. Belediye ekiplerinin ilçede yaptığı çalışmalarla şiddetli yağışların yaratabileceği sorunlar en aza indirgendi. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır’da Perşembe gecesinden itibaren devam eden çalışmaların başında bulunarak, yerinde incelemelerde bulundu. Şiddetli yağışa rağmen aralıksız devam ettirilen çalışmalar ilçe vatandaşları tarafından da takdir edildi. . Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “ Ayvalıkta sel felaketi yaşanmasına neden olan yağışların ardından aynı sorunlarla karşılaşmamak için, rutin olarak yaptığımız kanal ve menfezlerimizin gerekli bakımlarını bir kez daha yaptık. Belediye ekiplerimiz yağmurun etkisini arttırdığı saatlerden itibaren görevlerinin başındaydılar. Etkili yağış altında da olsa ekiplerimiz oluşabilecek sorunları en aza indirmek için çalıştılar “ şeklinde konuştu.



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