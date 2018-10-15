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Sigara denetimleri artacak

Balıkesir’in Havran Kaymakamı Şeref Aydın başkanlığında 4207 sayılı Kanunun daha etkin uygulanması amacıyla toplantı yapıldı.

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Şeref Aydın başkanlığında 4207 sayılı Kanunun daha etkin uygulanması amacıyla toplantı yapıldı. Tütün ürünlerinin kullanımının zararlarının önlenmesi ve denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi konusu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.


Konu ile ilgili TSM Başkanı Dr. Mehmet Suat Erayman yaptığı açıklamada; “Özellikle hava sıcaklıklarının azaldığı sonbahar ve kış aylarında kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketimi eğilimindeki artış göz önüne alınarak denetimler sıklaştırılacak, çapraz denetimlerin sonuçları Dumansız Hava Sahası denetim sistemine aktarılacaktır. ALO 184 Tütün İhbar Hattına gelen şikayetler ivedilikle değerlendirilip gereği yapılacaktır”dedi.


Vatandaşın desteğiyle bu mücadelenin daha iyi yürütüleceğine değinen Erayman, denetimlerde sağlık birimi personelinin yanı sıra emniyet, jandarma ve zabıtanın da olacağını belirtti.

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