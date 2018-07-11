Sıkışan kedi ölüme terk edildi

Edinilen bölgeye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiği yönündeki ihbarın üzerine Edremit Belediyesi zabıtası ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sesin geldiği yeri tespit için keşif çalışması yaptı. Sıkıştığı iddia edilen kedinin sesinin duvarın arkasından gelmesi üzerine çalışma başlatıldı. Giyim mağazasının duvarında delik açılması gerektiğine kara veren kurtarma ekipleri mağaza yetkilileri ile irtibata geçti. Bir süre sonra mağaza sahibi çağırılarak kedinin sıkıştığı yerden kurtarılması için duvarın kırılması gerektiği söylendi. Ancak mağaza sahibi başka bir yoldan sıkışan hayvanın kurtarılmasını söyledi. Bunu üzerine bölgede alternatif bir çalışma yapan kurtarma ekipleri kediye ulaşmanın tek yolunun mağaza duvarında bir delik açılması olduğuna karar verdi. Mağaza sahibinin buna izin vermediğini ifade eden itfaiye yetkilileri kediyi kurtarmak için geldikleri mağazanın önünden ayrılmak zorunda kaldır. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki giyim mağazası önünde bulunan bazı hayvanseverler buna tepki gösterdi.