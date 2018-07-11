Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 13:32

Sıkışan kedi ölüme terk edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre apartman duvarları arasında sıkışan kedi işyeri sahibinin kurtarma çalışmasına izin vermemesi üzerine ölüme terk edildi.

Sıkışan kedi ölüme terk edildi

11 Temmuz 2018 13:32


Edinilen bölgeye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiği yönündeki ihbarın üzerine Edremit Belediyesi zabıtası ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sesin geldiği yeri tespit için keşif çalışması yaptı. Sıkıştığı iddia edilen kedinin sesinin duvarın arkasından gelmesi üzerine çalışma başlatıldı. Giyim mağazasının duvarında delik açılması gerektiğine kara veren kurtarma ekipleri mağaza yetkilileri ile irtibata geçti. Bir süre sonra mağaza sahibi çağırılarak kedinin sıkıştığı yerden kurtarılması için duvarın kırılması gerektiği söylendi. Ancak mağaza sahibi başka bir yoldan sıkışan hayvanın kurtarılmasını söyledi. Bunu üzerine bölgede alternatif bir çalışma yapan kurtarma ekipleri kediye ulaşmanın tek yolunun mağaza duvarında bir delik açılması olduğuna karar verdi. Mağaza sahibinin buna izin vermediğini ifade eden itfaiye yetkilileri kediyi kurtarmak için geldikleri mağazanın önünden ayrılmak zorunda kaldır. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki giyim mağazası önünde bulunan bazı hayvanseverler buna tepki gösterdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç