Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 17:09

Sıkıştığı yerden sürücüyü itfaiye çıkardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sıkıştığı yerden sürücüyü itfaiye çıkardı

20 Ağustos 2018 17:09

Kazada kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit Yenice yolunun Hanlar mevkiinde Mehmet T. yönetimindeki 17 LR 935 plakalı tanker ile Ersin D. yönetimindeki 10 D 8933 plakalı kamyonet şehit ihlali sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ersin D. Aracı içinde sıkıştı. Sürücü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç