Sıkıştığı yerden sürücüyü itfaiye çıkardı

Kazada kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Yenice yolunun Hanlar mevkiinde Mehmet T. yönetimindeki 17 LR 935 plakalı tanker ile Ersin D. yönetimindeki 10 D 8933 plakalı kamyonet şehit ihlali sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ersin D. Aracı içinde sıkıştı. Sürücü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.