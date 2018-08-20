‘On’dan Kalan Şarkılar’ konseptiyle Ege Turnesine devam eden başarılı popçu Sıla, Altınoluk’un ardından Ayvalık’ta da ’’double’’ yaptı.

Her zaman olduğu gibi şarkı aralarında seyircilerle samimi diyaloglarda kuran popçu, ’’İnternete ve basına yansıyan haberlerden sonra babam apar topar annemi aramış. ’’Haberleri okudun mu? Bizim kız evleniyormuş’’ Annem tabii rahat... ’’Merak etme, öyle bir şey olsa bizim gazetelerden önce haberimiz olur’’ cevabını vermiş babama. Maşallah basında öyle başlıklar atmış ki; ben de bir an evleniyorum filan sandım. Düğün telaşı yazanlara bize yaşattıkları heyecan için teşekkür ediyorum. Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde baksanıza hala tescilli bekarım. Neyse şükürler olsun ki bununla yaşamayı öğrendik’’ sözleri ile etkinlik alanındaki herkesi kahkahalara boğdu.

Ayvalık Amfi Tiyatro’da gerçekleştirdiği konserinin son bölümünde ise her zaman olduğu gibi ’’partili goy goy şarkılar’’ adını verdiği şarkılarla final yapan Sıla, tek bir boş koltuk kalmayan ve merdivenleri bile tıka basa dolan mekanda sahnesini alkışlar arasında tamamladı.