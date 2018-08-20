Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 17:29

Sıla’dan güldüren beyaz atlı prens göndermesi: “Panik yok. Hala bekarım”

Yaz konserleri kapsamında Ege’de fırtınalar koparan Sıla, ikinci kez çıktığı Ayvalık Amfi Tiyatro Sahnesi’nde bir kez daha müzikseverleri coşturdu.

Sıla’dan güldüren beyaz atlı prens göndermesi: “Panik yok. Hala bekarım”

20 Ağustos 2018 17:29


‘On’dan Kalan Şarkılar’ konseptiyle Ege Turnesine devam eden başarılı popçu Sıla, Altınoluk’un ardından Ayvalık’ta da ’’double’’ yaptı.


Her zaman olduğu gibi şarkı aralarında seyircilerle samimi diyaloglarda kuran popçu, ’’İnternete ve basına yansıyan haberlerden sonra babam apar topar annemi aramış. ’’Haberleri okudun mu? Bizim kız evleniyormuş’’ Annem tabii rahat... ’’Merak etme, öyle bir şey olsa bizim gazetelerden önce haberimiz olur’’ cevabını vermiş babama. Maşallah basında öyle başlıklar atmış ki; ben de bir an evleniyorum filan sandım. Düğün telaşı yazanlara bize yaşattıkları heyecan için teşekkür ediyorum. Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde baksanıza hala tescilli bekarım. Neyse şükürler olsun ki bununla yaşamayı öğrendik’’ sözleri ile etkinlik alanındaki herkesi kahkahalara boğdu.


Ayvalık Amfi Tiyatro’da gerçekleştirdiği konserinin son bölümünde ise her zaman olduğu gibi ’’partili goy goy şarkılar’’ adını verdiği şarkılarla final yapan Sıla, tek bir boş koltuk kalmayan ve merdivenleri bile tıka basa dolan mekanda sahnesini alkışlar arasında tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç