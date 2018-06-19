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19 Haziran 2018 14:31

Şimdi de eşek sütü sabunu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde,Burhaniye’de Ören çarşısında temizlik ve güzellik ürünleri satan 5 çocuk babası 63 yaşındaki Hüseyin Canpolat, zeytinyağlı ve böğürtlenli güzellik kremlerinin yanı sıra sabun çeşitleri de satıyor.

Şimdi de eşek sütü sabunu

19 Haziran 2018 14:31

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde,


Burhaniye’de Ören çarşısında temizlik ve güzellik ürünleri satan 5 çocuk babası 63 yaşındaki Hüseyin Canpolat, zeytinyağlı ve böğürtlenli güzellik kremlerinin yanı sıra sabun çeşitleri de satıyor. Sabun çeşitlerinin çok olduğunu anlatan Canpolat, eşek sütü sabununun çok beğenilen bir ürün olduğunu söyledi. Hazırladığı böğürtlen kreminin de çok beğenildiğini anlatan Hüseyin Canpolat, “Geçtiğimiz yıl satışına başladığımız eşek sütü sabunu da en çok satan ürünler arasında yerini aldı. Eşek sütünün faydaları saymakla bitmiyor. Bunun için biz de bu üründe iddialıyız. Eşek sütü sabunu ciltteki siyah noktaları ve sivilceleri yok ettiği gibi gençleştiriyor. Bunun için satışı her geçen gün artıyor. Bu sabunun tanesini 10 liradan satıyoruz” dedi.




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