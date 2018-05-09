Sındırgı kitap ve bilim fuarı başladı

Sındırgı Kitap Fuarı ve Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği başladı.

Sındırgı’da Akpınar Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yayınevleri okurlarla buluşurken 54 atölyede ise robot gösterileri, bilimsel deneyler, 3 boyutlu eserler gibi bilimsel konularda sunumlar yapılıyor.

Kitap ve Bilim Fuarına bu yıl yaklaşık 22 bin ziyaretçi bekleniyor. Fuarda yazarlar imza günleri ve etkinliklerde okurlarıyla buluşacak. 50 yayınevinin katıldığı fuarda, beş gün boyunca söyleşi, panel, şiir dinletileri, çocuk etkinlikleri ve Bilimsel atölyelerden oluşan etkinlikler ve yüze yakın imza etkinliği düzenlenecek.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı’mızda her alanda eğitime destek olmak için projelerimizi sürdürüyoruz. Belediyecilik yalnızca yol yapmak fiziki hizmet etmek değildir. Sosyal projeler ile refah seviyesini yükseltmek, vatandaşlarımızın mutluluğunu arttırmak da bizlerin görevi. Bu kapsamda özellikle eğitim alanında ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için olan her projede yer aldık. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, eğitimlerine katkı sağlamak adına Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve sponsor firmalar işbirliği ile farklı projeleri hayata geçirdik. Bu yıl daha kapsamlı bir hale getirdiğimiz 6 gün sürecek kitap fuarı ile öğrenci ve vatandaşlarımızı hem kitaplar, hem de yazarları ile buluşturacağız. Birçok yazarın yer aldığı fuarımızda kültür ve sanat şöleni yaşanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı fuara bekliyorum“ dedi.

Kitap ve Bilim Fuarı ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık, “Okuyan araştıran bilinçli nesillere duyulan ihtiyacın farkında olarak, öğrencilerimiz de okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini arttırmak, ilçemizin kitaplardan daha çok faydalanmasını sağlamak için düzenlediğimiz kitap fuarımıza kültürel etkinliklerin yanı sıra geçen yıldan farklı olarak bilimsel atölyelerle güçlendirdik” dedi.