Sındırgı’da güreş evi açıldı

Ata sporu güreşe ve güreşçilere oldukça önem veren, ilçenin kültürel değerlerini yaşatmaya çalışan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, ilçedeki güreş tarihini gelecek nesillere aktarmak adına güreş evi oluşturulmasını sağladı.

Sındırgı Belediyesi personelince oluşturulan araştırma ekibi ile 80’li yıllara kadar güreşlerde önemli bir isim sahibi olan ilçedeki güreş kültürü detaylı bir şekilde incelenmeye başlandı. Özellikle 1946-1949yılları arasında 2 kez Kırkpınar başpehlivanı olan Şerif Pehlivan, Sındırgı’nın ismini güreşlerde en iyi şekilde duyuran Mehmet Ali Yağcı, Gacaroğlu gibi isimlerin ve güreş yapan eski pehlivanların hayatı, güreşe olan tutkusu yakın akrabalarının dilinden belgesel olarak kaydedildi. Tarihi güreş malzemeleri, kıspetler, gazete haberleri, güreşlere dair fotoğraflar ve hikayeleri toplanarak güreş evinde sergilendi.

Şerif Paşa Meydanında bulunan eski bilgi evi güreş müzesi olarak revize edildi. Önemli ölçüde çalışmaları tamamlanan Sındırgı Belediyesi Remzi Çakar Güreş Müzesi Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Kaymakamı Samet Öztürk, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Ali, Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Gürbüz, protokol üyeleri, pehlivanlar ve vatandaşların katılımı ile açılış kurdelası kesildi.

Ata sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Ekrem Yavaş " İlçemizin tarihini, kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bu kültürü turizm alanında gelen ziyaretçilere de sergilemek adına projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İlçemizin geçmişinde güreş de önemli ölçü de yer alıyor. Bizler de Sındırgı adını tüm dünyaya duyurmuş pehlivanlarımızın adını yaşatmak ve geçmişten günümüze kadar güreş sporunun aşamalarını görebileceğimiz bir müze oluşturmaya karar verdik. Bu konuda da ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştirdi. İlçemizde yağlı güreşleri de hala yaşatıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Yüreğil Şerif Pehlivan Güreşleri, Yağcıbedir Yağlı Güreşleri ile vatandaşlarımıza güreş heyecanını yaşatıyoruz. Aynı zaman da güreş takımımız ile de yeni pehlivanlarımızı yetiştiriyoruz. Güreş müzesi ile de hem hatıralar canlanacak, hem de güreş tarihi gelecek nesillere aktarılmış olacak 20. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günlerine ayrı bir anlam kazandırdık." dedi.

Açılış sonrasında Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından güreş evine destek sağlayanlara teşekkür plaketi verildi.