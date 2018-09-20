Sındırgı'da kaçak eşya operasyonu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak olarak yurda sokulan eşyalara el koydu.

Jandarma ekipleri Sındırgı ilçesine bağlı Akçakısrak Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş 6 bin 620 parça hırdavat malzemesi lokma takımı, elmas kesici uç, hızlı yapıştırıcı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak R.Y. hakkında işlem başlattı. Yakalanan kaçak eşyalar Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.