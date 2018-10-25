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Sındırgı'da kaçak oto parça operasyonu

Balıkesir, Sındırgı’da jandarma ekipleri 542 parça kaçak oto yedek parçası yakaladı.

Balıkesir, Sındırgı'da jandarma ekipleri 542 parça kaçak oto yedek parçası yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Sındırgı ilçesine bağlı Akçakısrak mahallesinde kaçak oto parçası satıldığı istihbaratı üzerine jandarma ekipleri adli makamlardan aldığı arama kararı ile araca baskın yaptı. Jandarma ekipleri A.Y.nin aracında yaptığı aramada yurda kaçak yollardan sokulmuş 542 adet yedek oto parçasını ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği yedek oto parçaları Cumhuriyet savcısının talimatı ile Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

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