Sındırgı'da muhtarlar gönül sofrasında buluştu

Muhtarla akşam yemeğinde bir araya gelen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş muhtarlara karşı olan hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Yemek sonrası konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Davut Dağlar yemeğin düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek Başkan Yavaş'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu özel günü muhtarlara armağan ettiği için teşekkürlerini sunan Dağlar “ Bizler vatandaşın sesiyiz. Devletle milleti buluşturan en temel yapı taşıyız. Belediyemizle, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın sorunlarına, mahallelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın muhtarlara verdiği önemi hatırlatan ve her fırsatta muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Yavaş “19 Ekim muhtarlar günü Cumhurbaşkanımızın önerisi ile hükümetimiz tarafından resmi olarak Muhtarlar Günü ilan edildi. Bu yıl da resmi bir törenle bu günü kutladık. Muhtarlarımızla her zaman olduğu gibi gönül sofrasında buluştuk, dertleştik, sohbet ettik. Bana göre seçmek ve seçilmek dünyanın en onurlu işi. Bizler seçilmiş kişileriz. Hesap verebilir bir yanımız var. Belirli bir dönemi tamamlayarak, yapacaklarımızı ve memlekete hizmet anlayışımızı sergileriz. Vatandaşlarda memnuniyetini sandıkta gösterir. Bu konu da bizlere düşen görev verilen bu hakkı layıkıyla kullanmak memlekete hizmet yolunda el birliği ile çalışmaktır. Bizler sizlerle bir bütünüz. Hepimizin amacı aynı. Bütün olmamız gerektiğini 15 Temmuz'da bir kez daha anladık. Eğer o gün o hainler hedefine ulaşsaydı ne bizim başkanlığımız kalırdı ne de sizin muhtarlığınız. Bundan dolayıdır ki safları sık tutmalıyız. Bir olmalıyız, iri olmalıyız. Hizmetlerimizin devamlılığı için birlikte çalışmakta fayda görüyorum. Çok şükür ki ilçe kaymakamımız ve sizlerle güzel bir uyum içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz”şeklinde konuştu.

'Hizmet götürmediğimiz hiçbir mahallemiz yok'

Dört buçuk yıl içerisinde yaklaşık 600 milyonluk yatırımı ilçeye kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Yavaş “Bunda büyükşehir olmamızın da çok büyük etkisi var. Sizlerle koordineli olarak çalışmamızın etkisi var. Özellikle AK Parti ile hizmetle buluştu bu memleket. Düne kadar kırsalda hiçbir hizmet yoktu. Kırsal mahallelerimiz parke taşı ile ve birçok hizmetle AK Parti hükümeti sayesinde tanıştı. Bizler de ne yaptık? Vatandaşlarımızı 10 yıl bekletmektense kullandığımız kredi ile bütün mahallelerimizin parke taşı eksiğini gideriyoruz. Birçok mahallemizde döşemesini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar inşallah tüm mahallelerimizde parke taşı döşeme işlemlerini tamamlayacağız. Dokunmadığımız, hizmet götürmediğimiz hiçbir mahallemiz yok. Elbette eksiklerimiz vardır, hatalarımız vardır. Birlikte çalışmalarımızı sürdürerek daha güzel bir Sındırgı'yı inşaa etmeye devam edeceğiz. Bize gelen taleplere hiçbir zaman kayıtsız kalmadık. Bu iş büyükşehrin, bu iş diğer kamu kurumlarının, bu iş bizi aşar demedik. Mantıklı olan ve memleketimizin faydasına olan bütün işlerin sorumluluğunu üstlendik. Takipçisi olduk ve birçok hizmeti bu sayede ilçemize kazandırdık. Amacımız geleceğimize daha güzel bir Sındırgı bırakmak. Bu vesile ile muhtarlar gününüzü kutluyor, memlekete hizmet yolunda birliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. 15 Temmuz'da kahramanca göğsünü siper eden ve şehit düşen muhtarlarımızı da rahmetle yad ediyorum” dedi.

‘Muhtarlık önemlidir'

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ise “Öncelikle gününüzü kutluyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Biz tabi ki görev itibariyle muhtarlarımızla birlikte yoğun bir mesai içerisinde oluyoruz. İnşallah Sındırgı'mızda da uzun bir süre görev yapıp sizlerle beraber, bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber, belediye başkanımızla beraber aynı zamanda omur omuza Sındırgı ilçemize elimizden geldiğince güzel hizmetler vermeye çalışacağız. Bu güzel hizmetlerin bir parçası olarak görevlerimizi devam ettirirsek bizler için ne mutlu. Muhtarlık müessesi de siyasi yaşamımızın tarihinde önemli bir yere sahip. Muhtarlık önemlidir çünkü vatandaş kamu hizmetini isterken bu yeri gelir belediye başkanlığı olur yeri gelir kaymakamlık olur öncelikle muhtarı görür. Mevzuat tarihinde de muhtarlarımızın birçok yetkileri vardır. Muhtarlarımızla, tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde güzel işlere imza atmayı diliyor, gününüzü kutluyorum” dedi.

Muhtarlar günü nedeniyle düzenlenen yemeğe İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Atla, İlçe Jandarma Komutanı Emre Aksu, İlçe Emniyet Müdürü Tahir Demir ve meclis üyesi Adem Demircan katıldı.