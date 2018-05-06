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06 Mayıs 2018 12:36

Sındırgı’da tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri bir araca yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eseri ele geçirdi.

Sındırgı’da tarihi eser operasyonu

06 Mayıs 2018 12:36


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar sonucunda Sındırgı’nın Akçakısrak Mahallesinde bir araca adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan aramada 1 adet tarihi tüfek, 1 adet tarihi tabanca, 3 adet altın sikke, 2 adet gümüş sikke, 1 adet 1337 yılına ait Osmanlı parası, 16 adet tarihi obje ele geçirilmiştir. Tarihi eserlerin ele geçirildiği araçta adli makamlarca el konuldu.


Balıkesir Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli D.E. hakkında yasal işlem başlatılmış olup ele geçirilen tarihi eserler Balıkesir Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.




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