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18 Kasım 2017 08:56

Sındırgı’nın içme ve atıksu sorunu bitiyor

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından bu yıl temelleri atılan 16 milyon 200 bin TL değerindeki İçme Suyu, Kanalizasyon Şebeke Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi inşası hızla ilerliyor.

Sındırgı’nın içme ve atıksu sorunu bitiyor

18 Kasım 2017 08:56

2018 yılında hizmete girecek olan tesis ile 25 bin kişilik atıksu arıtma tesisi yapılacak.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Proje kapsamında 40.258 metre içmesuyu,9.848 metre kanalizasyon hattı, 2.500 m3lük içmesuyu deposu, 25 bin kişi kapasiteli atıksuarıtma tesisi inşa edilecek. Atıksu Arıtma Tesisi, karbon ve kısmi azot-fosfor giderim projesi olan ileri biyolojik arıtım teknolojisine göre tasarımlandı. Arıtma tesisinde arıtılacak olan Sındırgı ilçesinin kullanım sularından kaynaklı evsel nitelikli atıksuları, çevre mevzuatında istenilen şartları sağladıktan sonra Simav Çayını deşarjı yapılacak. Aynı iş kapsamında bulunan 2 bin 500 m³’lük İçmesuyu deposu ve 40 bin 258 metre içmesuyu şebeke hattının yapılması ile Sındırgının içmesuyu ihtiyacı kaliteli ve kesintisiz karşılanabilecek şartlara ulaşacak. Kasım 2017 itibari ile iş kapsamındaki içmesuyu depo inşaatının kaba inşaatı tamamlanırken, mekanik imalatlarına başlanılama aşamasına gelindi. Kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hatlarının inşaatı çalışmaları takribi olarak yarı oranda tamamlandı.




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