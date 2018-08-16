Sındırgı’ya Atatürk heykeli

Bir grup tarafından eski Atatürk heykeline saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlenmişti. Ulusal gündemde de yankı yapan asılsız olayın ardından Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş o günlerde verdiği sözünü tutarak, Cumhuriyet meydanına at üzerinde Atatürk heykeli yerleştirildi. Ankara’da bir firma tarafından yapılan Atatürk heykeli kaideye çevredeki vatandaşlarla işbirliği içerisinde yerleştirildi. Başkan Ekrem Yavaş’a ilk teşekkür de CHP ilçe başkanından geldi. Heykel polemiği çıkaran grup da sözünde durmasından dolayı başkan Yavaş’a teşekkür etti.

Başkan Yavaş, “Mustafa Kemal Atatürk tek bir kişinin ya da bir kesimin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak hepimizin ortak değeridir. Meydanımızı düzenlerken mevcut Atatürk heykelini kaldırarak muhafaza altına aldık. Meydanımıza da Kuva-yi Milliye kahramanlarımız İbrahim Ethem Akıncı, Makbule Efe ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı rölyef bir anıt yerleştirdik. Vatandaşlarımızın talebi üzerine, dedik ki burası Yörükler diyarı. Türk atı ile bilinir. Biz de atın üzerinde bir Atatürk heykelini ilçemize kazandırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen personelime teşekkür ediyorum“ dedi.

Anıt heykelin açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramında gerçekleşecek.