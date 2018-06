Demiraslan, “Destek veren herkese teşekkür ediyorum”

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, 24 Haziran seçimlerinde fedakarca çalışan AK Parti teşkilatlarına ve büyük bir sabırla onlara destek olan eşleri ve ailelerine teşekkür ederek, “Vakit Balıkesir Vakti, Vakit Türkiye vakti diye dualar ile çıktığımız bu kutlu yolu rabbime hamdolsun ki zaferle sona erdirdik. Dün bayramımızı kutladık. Tüm Balıkesir yollara döküldü. Vatandaşlarımıza 16 yıldır partimize ve liderimize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Tüm dünya bu seçimlere odaklanmıştı. Tüm mazlum ülkeler bu seçim sonucu ile mutlu oldular. Bu başarıda emeği geçen kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, parti teşkilatına, milletvekili adaylarıma ve SKM yetkilileri, Belediye başkanlarımıza ve tüm teşkilatlarımızı kutluyorum. Daha güçlü bir Türkiye ve daha güzel bir Balıkesir için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur ittifakına destek veren MHP İl Başkanı Suat Par ve yönetimi ile BBP İl Başkanı Ahmet Cemil Aydoğan’a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazanılması için partimize oy veren tüm Balıkesirli hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Liderimiz talimat verinceye kadar ittifakın içindeyiz”

Seçim sonuçlarını değerlendiren MHP İl Başkanı Suat Par’da yaptığı açıklamada, “ Liderimiz Devlet Bahçeli’nin öngörüsü ile 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 24 Haziran tarihine alınması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek seçimler öne alındı. MHP olarak biz de 24 Haziran seçimlerine Cumhur ittifakı olarak girdik. Bu ittifak ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1 turda bitti. Balıkesir genelinde bakıldığında MHP olarak milletvekili beklentimiz vardı. Az bir oy farkı ile milletvekilliğini kaybettik. Cumhur ittifakının başarı sağlaması bizleri mutlu etti. Sonuç itibarı ile ülkemizdeki beka problemi ortadan kalkıncaya ve liderimiz bize başka bir talimat verinceye kadar Cumhur ittifakının içindeyiz. İnşallah bu seçimlerin önce ülkemize, sonra milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde ifade etti.

“CHP olarak hedefimiz halkın iktidarını kurmaktı”

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yaklaşık 50 gün süren bir seçim kampanyası süresi boyunca yoğun bir şekilde seçim kampanyası sürdürdüklerini belirterek, “Yoğun bir şekilde seçim çalışması yaptık. Balıkesir’in her bir köşesine her mahallesine dokunduk. Halkımızın dertlerini dinledik. CHP olarak derdimizi anlattık. Vatandaşlarımıza seçim süreci boyunca vaatlerimizi anlattık. Seçim sonuçları beklentimiz doğrultusunda çıkmadı ve kazanamadık. Bu seçim sonuçları bugün için bizim önümüze koyduğumuz hedefleri daha ciddi ve daha etkin bir çalışma ile yapmamız gerektiğini anlattı. Önümüzde daha uzun bir dönem var. Önümüzdeki seçimlere kadar etkin bir şekilde sahada çalışacak, halkımızla daha yoğun temas kurabilmek onlarla birlikte olabilmek için elimizden geleni yapacağız. CHP olarak partililerimiz, kadın kollarımız ve halkımızla sahanın içindeydik. Bize inanan, bize güvenen halkımızın ve vatandaşlarımızın umutlarını iktidar yapabilmek için yola çıkmıştık. Bunun içinde gereken özveri ve emeği verdik. CHP olarak hedefimiz halkını iktidarını kurmaktı. Biz bu yola çıkarken de söz konusu vatan ise gerisi teferruat şiarı ile yola çıktık. Sonuna kadar halkımızın sorunlarını çözmek, onlara sevgi ve saygı ile siyasetimizi götürebilmek için mücadele ettik. Bundan sonrada yine dilimiz ve yaklaşımımız sevgi, saygı, uzlaşı dili olacaktır” şeklinde konuştu.

“İyi Parti olarak daha yüksek oy bekliyorduk”

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, 24 Haziran seçimlerinde “Balıkesir’e baktığımız zaman İYİ Parti Türkiye genelinden daha yüksek oy topladı. Ama parti olarak daha yüksek oy oranı bekliyorduk. Mevcut iktidarın da İYİ partinin her geçen gün büyümesinden rahatsız olmasından dolayı baskın seçimle karşı karşıya kaldık. 6 ay içinde il ve ilçe teşkilatlarını kurduk. Balıkesir teşkilatlarındaki tüm arkadaşlarımız fedakarca çalıştılar. Ama rakiplerimize baktığımızda devletin her türlü imkanını kullanarak seçim çalışmalarını yaptılar. İYİ Parti cesurlar hareketi olarak çıktı ve bu ülkede siyasi süreçte bende varım dedi. Bu seçimleri kendi maddi imkanlarımızla yürüttük. Balıkesir İYİ Parti teşkilatları olarak 1 milletvekili çıkardık ama ben bunu başarı olarak görmüyorum. Seçime girmemize engel olmak için her türlü engel çıkartıldı. Bizim seçimlere girmemize olanak tanıyan 15 CHP’li demokrasi kahramanı milletvekiline teşekkür ediyorum. Bu süreçte biz yine böyle bir başarı elde ettiysek daha uzun bir süreçte daha da büyüyerek, çıtayı yukarı taşıyacağız. Ama demokrasiye inanıyorsak sandıktan çıkan sonuçlara da inanmamız lazım. Halkımızın takdiri bu şekildedir” şeklinde konuştu.