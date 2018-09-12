Sokakta satranç oynadılar

Etkinliğe katılan Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkan Vekili Güngör Persil de gençlerle satranç oynadı

Burhaniye Satranç Kulübü ve Belediyespor Satranç Kulübünün ortaklaşa düzenlediği etkinlik ilgi gördü. Yat limanında kurulan masalar öğrencilerle dolarken, bazı velilerde çocuklarına eşlik etti. Satranç Burhaniye İlçe Temsilcisi Nigar İdiz'in öncülüğündeki etkinliğe katılan Kaymakam Hüseyin Öner, etkinliği önemsediğini anlatırken emeği geçenlere teşekkür etti. Katılanlara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Bu gün Burhaniye Satranç Spor Kulübünün ve Belediyespor Satranç Kulübünün ortaklaşa düzenlemiş olduğu sokak satrancı etkinliğinde gençlerimizle, çocuklarımızla, satranç sevdalıları ile bir araya geldik. Ben, özellikle Burhaniye Satranç Spor Kulübü Başkanı Nigar hanım ve kulübü destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir etkinlik. Güzel ve önemli bir alanda gençlerimizi yönlendirmeye yönelik, daha fazla bu sporu gençlerimize çocuklarımıza sevdirmeye yönelik özendirici bir faaliyete tanık olduk. Kendimizde biraz oynadık. Çok da mutlu oldum. Zevk aldım. Bir kez daha tebrik ediyorum,.oynayanları ve emeği geçenleri” dedi. Satranç Burhaniye Temsilcisi Nigar İdiz de, “Türkiye Satranç Federasyonunun yaklaşık 4 yıldır yaptığı “Sokakta Satranç Var” etkinliğini gerçekleştiriyoruz bu gün. Burhaniye Satranç Kulübü ve Burhaniye Belediye Satranç Kulübü ile yapmış olduğumuz etkinliğimize, çocuklarımız, Burhaniye Kaymakamı ve Burhaniye Belediyespor Kulübü yöneticileri katıldı. Satranç oynuyorlar çocuklarımızla birlikte. Etkinliğimize daha çok oyuncu bekliyoruz. Katılanlara teşekkür ediyorum” dedi. Oyunculardan Ali Deniz Şahin de, “ 5 yıldır satranç oynuyorum. Birçok derecem var. Birinciliğim var ikinciliğim var. Herkese tavsiye ederim. Satranç güzel bir oyun. Derslerimde de çok başarılıyım. Satrancı seviyorum. Beni yenecek rakip varsa oynasın diyorum” dedi. Pınar Özdemir ise, “6 yıldır satranç oynuyorum. 3 yıldır il birincisiyim. Satranç sayesinde derslerim daha iyi oldu. Hızlı düşünebiliyorum. İl birincisi olduğum için Türkiye birinciliğine gitme hakkı kazandım. Devlet de destek veriyor.” dedi.