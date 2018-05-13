Soma’daki 301 madenci için hazırladığı belgesel ödül getirdi

Aslen Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Küçükköylü olan ünlü sanatçı Alev Baymur’un Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde özel bir şirkete ait madende çıkan yangın ve su basması sonucu 301 madencinin yaşamını yitirmesini tüm gerçekleriyle anlattığı belgesel, ödül almakla kalmadı ABD’nin en prestijli yayın ve görsel sahnelerini bünyesinde barındıran Cinemax’da da yayınlandı. Green baks teknolojisiyle çekilen belgesel filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Alev Baymur’un yanı sıra; belgeselin müziklerini yapan Yücel Arzen, belgeseli seslendiren Altan Gördüm, dansları sergileyen Damla Urk, çevirmen Erhan Polat, Dilek Sönmez, Serra Kerimzade, Uğur Koçlu ve akademi öğrencileri de gecede ‘En Başarılı Belgesel’ ödülünün sevincini yaşadılar.

Ödül gecesinin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Alev Baymur, “Soma faciası olmadan önce Mustafa Kemal Atatürk için bir film hazırlıyordum. Soma’da o elim kaza gerçekleştiği gece bütün Türkiye gibi bende çok ağladım. Bir insan ne zaman ölürmüş biliyor musunuz; son bir kez, son birisi tarafından adı anılmadığı zaman. Bu düşünceden hareket ederek sanatla bu 301 maden şehidini ölümsüzleştirebileceğime inandım. O isimlerin her zaman anılabileceğini sağlayabileceğimizi düşündüm ve kendime ait stüdyomda hiçbir acıyı göstermeden nasıl hissettirebilirim diye bir proje hazırladım” dedi.

Bunun için mpeg ve after effects teknikleriyle belgesel çekimlerini hazırladıklarını aktaran Baymur, “Bu projede bana sanatçı dostlarımda destek vererek, projede gönüllü olarak yer aldılar. Bu projeyi daha sonra film formatına çevirip, İngilizce alt yazıları yazdırıp, ABD’deki saygın festivallere gönderdim. Bir festivalden kabul, diğer bir festivalden ise gösterim talebi geldi. Çok heyecanlandım. Bu gösterimi hayata geçirirken canlı performanslar da içine koyduk. Filmin gösterimi sırasında da aynı zamanda canlı bir dans performansı ile yaşanılan o derin acıyı izleyiciye hissettirmeye çalıştık. Bu yaptığımız canlı performanslar ABD’de çok etkileyici bulundu ve çok beğenildi. Bu gösterimin ardından ‘En yenilikçi anlayış dökümantresi’ ödülünü de kazandı. Bundan sonra da bu belgeseli ABD başta olmak üzere Avrupa’nın bir ülkesinde organize edilen festivallere göndermeye devam edeceğim. Bu filmle ilgili herhangi bir katkı oluşabilirse bunu da Soma için kabul edeceğim” diye konuştu.