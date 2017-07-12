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12 Temmuz 2017 15:14

Son kullanım tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Burhaniye Belediyesi Zabıta ekipleri ve Burhaniye İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçede bulunan marketleri denetleyerek bozuk ve üretim tarihi geçmiş gıda maddelerini topladı.

Son kullanım tarihi geçmiş ürünler imha edildi

12 Temmuz 2017 15:14


Burhaniye İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü ve Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürü kontrolündeki ekipler, ilçe genelinde bulunan denetimlere aralıksız olarak devam ediyor. Şikayet üzerine marketlerde son kullanma tarihi geçmiş özellikle et ürünlerine yapılan denetimlerde bozuk ve tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi. Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli cezai işlemelerin yapıldığı marketlere tekrarı durumunda cezai işlemlerinin devam edeceği bildirildi. Halkın sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin sürekli devam ettiğini bildiren yetkililer gelen şikayetleri de anında değerlendirerek sağlık koşuları konusunda titizlik ile davranıyorlar.




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